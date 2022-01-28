Португальцы летом совершили 7,7 млн ​​поездок

Пятница, 28 Январь 2022 Португалия Португалия

Португальцы летом совершили 7,7 млн ​​поездок

Большинство поездок, совершенных португальцами в третьем квартале 2021 года, были внутри страны, в среднем заняв 8,24 ночи.

Летом прошлого года португальцы наверстали месяцы, потерянные в заточении и ограничениях.

В третьем квартале 2021 года туристы совершили 7,7 млн ​​поездок внутри страны, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

По данным Национального статистического института (INE), большинство поездок было совершено внутри страны для «отдыха или отпуска».

7,7 млн ​​поездок, совершенных в период с июля по сентябрь прошлого года, представляют собой увеличение на 21,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Однако они остаются ниже того же периода 2019 г., когда было совершено 8,7 млн ​​поездок.

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