Португальцы летом совершили 7,7 млн поездок
Большинство поездок, совершенных португальцами в третьем квартале 2021 года, были внутри страны, в среднем заняв 8,24 ночи.
Летом прошлого года португальцы наверстали месяцы, потерянные в заточении и ограничениях.
В третьем квартале 2021 года туристы совершили 7,7 млн поездок внутри страны, что является самым высоким показателем с начала пандемии.
По данным Национального статистического института (INE), большинство поездок было совершено внутри страны для «отдыха или отпуска».
7,7 млн поездок, совершенных в период с июля по сентябрь прошлого года, представляют собой увеличение на 21,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года.
Однако они остаются ниже того же периода 2019 г., когда было совершено 8,7 млн поездок.