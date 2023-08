Португальцы летом тратят больше еды

Об этом свидетельствует исследование, проведенное компанией Too Good To Go.

Из десяти тысяч опрошенных почти половина утверждает, что бороться с отходами труднее, поскольку в жару пища расщепляется.

Более четверти опрошенных заявили, что в жару едят меньше, поэтому больше уходит в отходы.

Исследование предупреждает, что 28% португальцев тратят больше продуктов питания в летний период, и что во всем мире пищевые отходы ответственны за 10% выбросов углекислого газа.

Согласно опубликованным в прошлом году данным, каждый житель Португалии выбрасывает около 183 кг продуктов питания в год, что на 10 кг выше среднего показателя по ЕС.

В то же время, согласно исследованию, семь из десяти опрошенных признались, что стараются изо всех сил не выбрасывать продукты, 61% опрошенных заявили, что испытывают беспокойство и страх, когда продукты пропадают зря, а 66% показали, что осознанно относятся к тому, сколько продуктов они выбрасывают дома.

Компания Too Good To Go была основана в Дании в 2016 году после того, как группа друзей увидела, как на заднем дворе одного из ресторанов выбрасываются неиспользованные продукты.

Чтобы спасти продукты, Too Good To Go через свое приложение связывает потребителей с ресторанами, супермаркетами, продуктовыми магазинами и отелями, позволяя им покупать продукты по низким ценам.

В настоящее время она представлена в 17 странах, охватывает 80 млн пользователей и 134 тыс. брендов-партнеров.