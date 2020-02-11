Португальцы лидируют в заказах столиков в ресторанах на 14 февраля

Онлайн-платформа по бронированию столиков в ресторанах TheFork составила рейтинг стран, чьи жители чаще всего заказывают столики в заведениях в День Святого Валентина. Согласно статистике, в среднем европейцы в этот день бронируют столики в три раза чаще чем в обычные дни. Лидером рейтинга оказалась Португалия, чьи жители заказывают столики в ресторанах на День влюбленных в 4 раза чаще обычного.



В рейтинге Португалия обогнала такие страны как Франция (3,6+), Швейцария, Голландия (3+) и Италия (2,6+). TheFork также развенчал миф о том, что столики в кафе в День влюбленных заказывают только парочки. По данным онлайн-сервиса, 4% всех заказов - одиночные или столики на троих.



Что касается кухни, в целом европейцы предпочитают итальянские блюда. В Португалии больше всего пользуются спросом рестораны португальской кухни, итальянская кухня по популярности занимает второе место.