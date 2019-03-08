Португальцы лучше подготовлены к уборке своих земель

Об этом заявил представитель правительства Португалии, государственный секретарь по гражданской защите Хосе Артур Невес.

Чиновник также подчеркнул, что в этом году не должно быть таких же проблем с уборкой земельных участком, как в прошлом году.

В прошлом году, по его словам, «задание было «гигантским», как никогда ранее и тогда с ним многие владельцы земли не справились, однако в этом году люди лучше подготовлены и более вовлечены в данное дело, пишет ТАСС.