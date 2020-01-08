Португальцы любят апартаменты больше отелей
По данным издания Barometro das Ferias da Europ Assistance, португальцы в туристических поездках предпочитают останавливаться в арендованных квартирах.
В ходе последнего исследования, проведенного в 2019 году, выяснилось, что 61% португальских путешественников бронируют апартаменты.
При этом:
- 61% выбирают пляжный отдых;
- 34% — проживают в городах для знакомства с достопримечательностями и гастрономией;
- 69% бронируют квартиры из-за более низких цен;
- 59% считают, что если в семье есть дети, то их нужно брать с собой, пишет ТАСС.