Португальцы любят апартаменты больше отелей

Среда, 08 Январь 2020 Португалия Португалия

Португальцы любят апартаменты больше отелей

По данным издания Barometro das Ferias da Europ Assistance, португальцы в туристических поездках предпочитают останавливаться в арендованных квартирах.

В ходе последнего исследования, проведенного в 2019 году, выяснилось, что 61% португальских путешественников бронируют апартаменты.

При этом:

  • 61% выбирают пляжный отдых;
  • 34% — проживают в городах для знакомства с достопримечательностями и гастрономией;
  • 69% бронируют квартиры из-за более низких цен;
  • 59% считают, что если в семье есть дети, то их нужно брать с собой, пишет ТАСС.

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