Португальцы мало интересуются чтением

Опрос, проведенный Институтом социальных наук Лиссабонского университета, показал, что за последние 12 месяцев 61% португальцев не читали ни одной бумажной книги, 39% прочитали лишь одну, а большинство заявили, что читают мало.

Более половины португальцев не читают книг, и эта реальность тесно связана с образованием, поскольку многие не помнят, чтобы их родители когда-либо водили их в книжный магазин или предлагали им книгу.

Выводы являются частью исследования культурных практик португальцев, проведенного в последние месяцы 2020 года Институтом социальных наук (ICS) Лиссабонского университета при финансовой поддержке Фонда Галуста Гюльбенкяна.

На вопрос о чтении цифровых книг процент падает еще больше: только каждый десятый респондент отвечает, что читал электронные книги.

Согласно исследованию, круг тех, кто читает, состоит в основном из мелких читателей (27%), прочитавших от одной до пяти печатных книг, за которыми следуют средние читатели (7%, прочитавшие от 6 до 20 книг) и крупные читатели. (только 1% читают более 20 книг в год).

То же соотношение наблюдается среди читателей цифровых книг: 5% мелких читателей, 1% средних читателей и 0% крупных читателей.

Эти данные свидетельствуют о снижении привычек к чтению по сравнению с 2007 годом, когда было зарегистрировано 55% читателей печатных книг.

Предпочтительным местом для чтения является дом (98 % ответов), за которым следуют школа (9 %), рабочее место (8 %), кафе (5 %), транспорт (4 %) и библиотеки (3 %).