Португальцы мало интересуются чтением

Пятница, 18 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португальцы мало интересуются чтением

Национальное исследование показывает, что более половины населения Португалии не читает книг.

Опрос, проведенный Институтом социальных наук Лиссабонского университета, показал, что за последние 12 месяцев 61% португальцев не читали ни одной бумажной книги, 39% прочитали лишь одну, а большинство заявили, что читают мало.

Более половины португальцев не читают книг, и эта реальность тесно связана с образованием, поскольку многие не помнят, чтобы их родители когда-либо водили их в книжный магазин или предлагали им книгу.

Выводы являются частью исследования культурных практик португальцев, проведенного в последние месяцы 2020 года Институтом социальных наук (ICS) Лиссабонского университета при финансовой поддержке Фонда Галуста Гюльбенкяна.

На вопрос о чтении цифровых книг процент падает еще больше: только каждый десятый респондент отвечает, что читал электронные книги.

Согласно исследованию, круг тех, кто читает, состоит в основном из мелких читателей (27%), прочитавших от одной до пяти печатных книг, за которыми следуют средние читатели (7%, прочитавшие от 6 до 20 книг) и крупные читатели. (только 1% читают более 20 книг в год).

То же соотношение наблюдается среди читателей цифровых книг: 5% мелких читателей, 1% средних читателей и 0% крупных читателей.

Эти данные свидетельствуют о снижении привычек к чтению по сравнению с 2007 годом, когда было зарегистрировано 55% читателей печатных книг.

Предпочтительным местом для чтения является дом (98 % ответов), за которым следуют школа (9 %), рабочее место (8 %), кафе (5 %), транспорт (4 %) и библиотеки (3 %).

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