Португальцы меньше других склонны к браку

Данные Евростата, относящиеся к 2019 году, показывают, что в Европейском блоке наблюдается тенденция к снижению количества браков на тысячу жителей, а в случае разводов, которые становятся все более частыми, наблюдается полная противоположность.

Таким образом, если в 1964 году в среднем на тысячу человек приходилось восемь браков, то в 2019 году этот показатель снизился до 4,3. Среди стран с наименьшим количеством браков, зарегистрированных населением, выделяется Италия - 3,1 брака на тысячу жителей.

Португалия и Словения разделяют второе место в таблице (3,2 брака на 1000). Далее следуют Франция, Испания и Люксембург с 3,5 брака на тысячу жителей.

Напротив, самые высокие результаты показал Кипр: в 2019 году на 1000 жителей было заключено 8,9 браков. Далее следуют Литва с показателем 7,0, а также Латвия и Венгрия с показателем 6,7. Словакия (5,4), Дания и Мальта (обе 5,3) также демонстрируют значительные показатели.

И если количество браков в Евросоюзе в последние десятилетия сокращается, этого нельзя сказать о количестве разводов. С 1964 по 2019 год этот показатель увеличился более чем вдвое, с 0,8 до 1,8 на тысячу человек. Количество разводов в Португалии выше среднего по Европейскому союзу (2,0 на 1000).

Учитывая все страны, входящие в европейский блок, именно в Латвии, Литве и Люксембурге (все с показателем 3,1) граждане чаще всего прибегают к этой форме законного прекращения брака, за ними следуют Кипр (2,6) и Швеция (2,5).

На Мальте и в Ирландии, наоборот, разводятся меньше всего (0,7 развода на тысячу человек), хотя показатели, наблюдаемые в Словении, Италии и Хорватии, также заслуживают внимания - 1,2, 1,4 и 1,5 соответственно. Все они ниже средних значений, зарегистрированных в Европейском Союзе в целом.