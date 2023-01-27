Португальцы много путешествуют, но меньше, чем до пандемии

27 января Национальный институт статистики (INE) опубликовал данные о туристическом спросе в Португалии за третий квартал 2022 года.

Количество поездок увеличилось на 5,9%, причем июль стал месяцем с наибольшим количеством поездок. Главной причиной путешествия вновь стал «отдых, развлечения или отпуск».

Несмотря на рост, значения остаются ниже зафиксированных в 2019 году, до пандемии Covid-19.

Согласно отчету, количество поездок увеличивалось в каждом месяце третьего квартала 2022 года. В июле рост составил 10,6%, в августе - 4,7%, а в сентябре - рост 1,9%.

Больше всего поездок было совершено внутри страны: 7,2 млн (что соответствует 88,4%). Значение уменьшилось на 0,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В течение анализируемого периода также наблюдалось увеличение поездок португальцев за границу. Рост составил 109%, что является максимальным значением с начала пандемии и соответствует примерно 950 тысячам поездок.

В 2022 году произошло увеличение средней продолжительности поездок по сравнению с уровнем 2019 года - прямое следствие ослабления ограничений, связанных с пандемией.

Средняя продолжительность каждой поездки составляла 6,05 ночи . Это представляет собой увеличение по сравнению с 5,76 ночи в 2019 году, но снижение по сравнению с 6,17 ночи в 2021 году. Самая низкая средняя продолжительность была зафиксирована в сентябре (4,04 ночи), а самая высокая - в августе (6,68 ночи).