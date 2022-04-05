Португальцы могут путешествовать без сертификата в 15 стран Европы

Вторник, 05 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португальцы могут путешествовать без сертификата в 15 стран Европы

При этом сама Португалия при въезде требует цифровой сертификат Covid или аналогичный документ.

В общей сложности 15 стран Европы решили снять ограничения на поездки для граждан Европейского Союза и Шенгенской зоны.

В начале марта пандемия снова ускорилась в нескольких европейских странах, опираясь на подлинию Ómicron BA2, которая уже доминирует во всем мире. Однако после более чем двух лет пандемии все больше стран готовятся к переходу в эндемическую фазу, ослабляя пандемические ограничения.

В Старом Свете 15 стран, которые решили снять ограничения для европейцев, больше не требуя предъявления цифрового сертификата Covid по прибытии в страну.

В список вошли Дания, Словения, Финляндия, Венгрия, Ирландия, Исландия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Чехия, Румыния, Швеция, Швейцария и Лихтенштейн.

В оставшихся 16 странах, которые продолжают применять пограничный контроль в условиях пандемии, есть как минимум семь (включая Португалию, Испанию и Италию), которые, помимо цифрового сертификата Covid или аналогичного документа, также требуют от путешественников заполнять анкету как способ отслеживания контактов в случае подтвержденных случаев Covid-19.

Каждая страна вправе применять свои собственные критерии. Хотя в целом они являются согласованными, существуют некоторые небольшие различия.

Если, например, Португалия, Греция и Кипр следуют европейскому критерию, позволяющему ПЦР быть действительным в течение 72 часов, а тестам на антигены - в течение 24 часов, то Бельгия, в свою очередь, продлевает срок действия теста до 36 часов. В Болгарии тесты действительны в течение 48 часов.

15 марта Европейская комиссия объявила, что в Европейском союзе уже выдано более 1,7 миллиарда цифровых сертификатов Covid. Документ будет действовать как минимум до конца июня 2023 года.

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