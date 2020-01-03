Португальцы могут развестись и жениться в один день

Пятница, 03 Январь 2020 Португалия Португалия

Португальцы могут развестись и жениться в один день

Португальцам официально разрешили разводиться и хоть в тот же день заключать новый брачный союз. Раньше им приходилось ждать.

Португальский парламент одобрил поправки к статье Гражданского кодекса, который действует с 1966 года, относительно сроков ожидания для заключения нового брака. С первого октября 2019 года сроки полностью отменены.

Маловероятно, что кто-нибудь помнит, почему после развода мужчины должны были ждать 180 дней, прежде чем вновь жениться, а женщины — 300 дней, чтобы выйти замуж. Почему вообще был принято столь странный закон? И почему такая дискриминация в сроках? Вероятно, ответы надо искать в архивах, но теперь это уже неважно, пишет lusitanasol.ru.

Закон разрешает жениться без задержек, но португальцы в последние семь лет не спешат оформлять официальные браки. Лишь в 2018 году наметилось некоторое увеличение числа регистраций союзов — 34 637 на всю страну, что на 3% больше, чем годом ранее.

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