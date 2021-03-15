Португальцы могут снова выезжать за границу

Новое чрезвычайное положение декларирует «отмену запрета на выезд за пределы материковой Португалии для португальских граждан».

Правила, вступившие в силу с полуночи 15 марта, гласят, что «запрет на выезд за пределы континентальной территории любым способом, а именно автомобильным, железнодорожным, воздушным, речным или морским транспортом, для граждан Португалии отменяется. Без ущерба для контроля сухопутных и речных границ, который продолжает применяться».

С 31 января поездки были запрещены из-за увеличения числа случаев Covid-19 в Португалии, с распространением новых вариантов (таких как британский, бразильский и южноафриканский), и несколько европейских стран закрыли свои двери для португальцев.

Декрет-закон определяет, что пассажиры рейсов, вылетающих из стран, которые подпадают под правила, которые будут определены правительством, должны предъявить «доказательство проведения молекулярного теста с помощью RT-PCR во время вылета для проверки на наличие инфекции SARS -CoV-2 с отрицательным результатом, выполненным в течение 72 часов до момента посадки, под страхом наказания в виде отказа в посадке на самолет и въезде на континентальную территорию Португалии».