Португальцы на 53 месте в мировом рейтинге счастья

Португальцы - далеко не самые счастливые люди в мире. Финны забирают этот титул уже четвертый год подряд.

Рейтинге счастья в мире был обновлен 19 марта. Страны Северной Европы продолжают быть счастливыми, а самые бедные страны занимают последние места. Португалия с ее 53 местом является второй худшей страной Европейского Союза в этом рейтинге, обогнав только Болгарию. Отчет подготовлен Организацией Объединенных Наций.

Как мы уже упоминали, финны заняли первую строчку, за ними следуют исландцы, датчане, швейцарцы и голландцы. Германия находится на седьмом месте, США - на 14, Великобритания - на 18, а Япония - на 40. В нижней части таблицы - самые несчастные страны мира: Иордания, Зимбабве, Танзания и Индия.

В случае с Португалией страна даже улучшила свое относительное положение, переместившись с 59 места в отчете за 2020 год на 53 место в 2021 году, но она остается одной из самых несчастливых среди стран с более развитой экономикой, а именно в Европейском союзе. Испания и Италия, например, занимают 24 и 25 места соответственно. Греция занимает 51 место, за ней на 52 месте следует Китай.