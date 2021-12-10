Португальцы на Рождество забывают об экологии

По данным Observador Cetelem, 82% португальцев согласны с тем, что экологичность в это время года находится на заднем плане, а девять из десяти респондентов считают, что рождественский сезон - это период чрезмерного потребления .

С другой стороны, 79% респондентов из Португалии считают, что в праздничный период можно сохранять жизнеспособность.

В целом, люди в возрасте от 18 до 44 лет больше всего верят в то, что Рождество может быть устойчивым (84%) . Самые старшие в возрастной группе от 65 до 74 лет меньше всего верят в эту предпосылку (70%).

Чтобы сделать праздничный период более здоровым, 75% португальцев намерены бороться за экологию. Повторное использование рождественских украшений (44%) и искусственной елки (36%), повторное использование подарочных пакетов (24%) и оберточной бумаги (21%), приобретение только необходимых вещей (23%) - вот некоторые из мер.

Самые молодые, в возрасте от 18 до 25 лет, больше всего озабочены применением хотя бы одной из этих устойчивых мер (60%).

Для поддержки местной торговли и производства 31% португальцев намерены покупать продукты и подарки, сделанные в Португалии. 18% готовы покупать в магазинах по соседству или недалеко от дома, а 15% будут покупать у местных производителей. Лишь 25% заявляют, что не намерены каким-либо образом поддерживать местную торговлю.