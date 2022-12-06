Португальцы начинают праздничный сезон

87% португальцев собираются украсить свой дом в это Рождество, и только 27% собираются уделить внимание снижению потребления энергии с помощью освещения.

Таковы основные результаты исследования, проведенного компанией Klarna, глобальным сервиса розничных банковских услуг, платежей и покупок.

Большинство португальских потребителей (66%) начинают украшать свои дома в декабре.

Португальцы также предпочтут сэкономить на новых украшениях: 54% заявили, что не будут тратить деньги на новые украшения.

Несмотря на энергетическую и другие проблемы, 45% национальных респондентов будут продолжать использовать украшения, которые у них уже есть.

Что касается рождественской елки, 92% португальцев будут использовать искусственную елку, в то время как 11% предпочтут настоящую. Рождественский вертеп будет будет присутствовать в домах 41% португальцев.

Несмотря на сложные времена, в которые мы живем, 89% португальцев собираются покупать подарки на Рождество, но 87% португальцев планируют сэкономить или быть более эффективными в своих покупках.

Использование купонов и промо-акций, веб-сайты сравнения цен или приложения для покупок - вот некоторые из стратегий, которые которые используют португальцы для экономии.

В опросе, проведенном компанией Klarna, приняли участие более 17 000 потребителей из 17 стран на трех континентах, включая Португалию.