Португальцы начнут платить НДС за интернет-покупки за пределами ЕС

С 1 июля 2021 года все электронные покупки за пределами ЕС будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). В результате все покупки, поступающие в Португалию с 1 июля, независимо от стоимости объекта и даты, когда он был приобретен, будут подлежать уплате НДС и должны пройти таможенную очистку.

Несмотря на прекращение освобождения от НДС, потребители будут проходить упрощенную таможенную процедуру для покупок на небольшие суммы за пределами ЕС. При совершении покупок за пределами ЕС на сумму, не превышающую 150 евро, потребители могут использовать интернет-магазины, которые оплачивают недостающий НДС за свой счет. Процесс импорта CTT, который включает уплату НДС, становится проще и экономичнее.

Таким образом, все покупки за пределами Европейского Союза облагаются НДС, независимо от их стоимости. В целях налогообложения следует учитывать страну происхождения посылки, а не страну интернет-магазина.

Описанные изменения возникают в связи со вступлением в силу нового законодательства ЕС, касающегося применения налога на добавленную стоимость (НДС) в электронной торговле.