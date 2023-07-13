Португальцы намерены меньше тратить на отпуск-2023

По данным барометра Intercampus, в связи с резким ростом цен почти половина португальцев (46,9%) намерены тратить меньше на летние каникулы в этом году по сравнению с прошлым годом.

Почти треть респондентов (32,6%) говорят, что потратят столько же, а 13,5% - больше.

Более двух третей (75,8%) португальцев, принявших участие в этом опросе, намерены провести отпуск вдали от дома.

В то же время, 24,2 % не намерены покидать свое обычное место жительства.