Португальцы намерены меньше тратить на отпуск-2023

Четверг, 13 Июль 2023 Португалия Португалия

Португальцы намерены меньше тратить на отпуск-2023

Intercampus Barometer for Business показывает, что почти половина португальцев сократит расходы на отдых по сравнению с прошлым годом.

По данным барометра Intercampus, в связи с резким ростом цен почти половина португальцев (46,9%) намерены тратить меньше на летние каникулы в этом году по сравнению с прошлым годом.

Почти треть респондентов (32,6%) говорят, что потратят столько же, а 13,5% - больше.

Более двух третей (75,8%) португальцев, принявших участие в этом опросе, намерены провести отпуск вдали от дома.

В то же время, 24,2 % не намерены покидать свое обычное место жительства.

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