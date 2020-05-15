Португальцы научили крыс не бояться тишины

Ученые выяснили, что в формировании реакции на резко наступившую тишину вовлечено миндалевидное тело, таламус и часть слуховой коры головного мозга крыс.

Нейробиологи из Португалии и США определили, что за реакцию крыс на внезапное отсутствие звуков, издаваемых сородичами, отвечает система из трех структур головного мозга. Результаты исследования опубликовало издание PLoS Biology.

Животным нужно очень внимательно следить за окружающей обстановкой, чтобы не стать добычей хищников. Сигналом о приближающейся опасности для них может быть не только шум травы или разбегающихся в разные истории сородичей, но и отсутствие звуков вовсе. Для крыс, как выяснила ранее научная группа из Лиссабона, тревожным знаком является резко наступившая тишина: она может значить, что находящийся неподалеку сородич замер от страха, пишет newinform.com.

Исследователи решили выяснить, какой механизм отвечает за такую реакцию, проведя эксперимент. В первый день они били крыс током, чтобы вызвать у них стресс, а на следующий по одной запускали в свободную клетку. В это время животным включали записанные звуки движения других крыс, а затем – резко выключали и наблюдали за тем, как они себя поведут.

Части крыс отключили нейроны миндалевидного тела – участка мозга, отвечающего за обработку негативных эмоциональных стимулов. Эти крысы, в отличие от животных из контрольной группы, не пугались и не замирали от резко наступившей тишины.

Затем исследователи так же подавили у группы крыс реакции нейронов одной из частей таламуса – медиального коленчатого тела, который является подкорковым центром слухового анализатора. Во время эксперимента эти животные тоже никак не реагировали на резкое отключение звука.

На третьем этапе ученые решили выяснить, какую роль в системе играют структуры слуховой коры. Отключение заднедорсальной части ни к чему не привело – животные продолжали замирать от страха при резком наступлении тишины, однако при подавлении активности вентральной части реакция на отключение звука пропала.

Так исследователи выяснили, что за реакцию крыс на внезапную тишину отвечает путь, который проходит через миндалевидное тело, таламус и участки коры больших полушарий. В следующих работах они планируют выяснить, как работает структура и какие нейроны участвуют в этом процессе....