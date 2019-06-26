Португальцы не доверяют вакцинам

Несмотря на то, что 95 процентов португальцев были вакцинированы, только половина из них верит в их способность предотвращать инфекционные заболевания.

Эти данные появились на этой неделе после появления нового глобального исследования, показавшего, что только 59 процентов людей в Западной Европе и 50 процентов в Восточной Европе считают, что вакцины безопасны, по сравнению с 79 процентами во всем мире.

Во всем мире 84 процента людей признают, что вакцины эффективны, а 92 процента желают, чтобы их ребенок был привит. В ряде стран произошли в течение последних месяцев сильные вспышки кори, которые распространились по всему европейскому континенту и связаны с нерешительностью в отношении вакцин, пишет ТАСС.