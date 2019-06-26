Португальцы не доверяют вакцинам

Среда, 26 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португальцы не доверяют вакцинам

Только половина португальцев на сегодня доверяет вакцинам.

Несмотря на то, что 95 процентов португальцев были вакцинированы, только половина из них верит в их способность предотвращать инфекционные заболевания.

Эти данные появились на этой неделе после появления нового глобального исследования, показавшего, что только 59 процентов людей в Западной Европе и 50 процентов в Восточной Европе считают, что вакцины безопасны, по сравнению с 79 процентами во всем мире.

Во всем мире 84 процента людей признают, что вакцины эффективны, а 92 процента желают, чтобы их ребенок был привит. В ряде стран произошли в течение последних месяцев сильные вспышки кори, которые распространились по всему европейскому континенту и связаны с нерешительностью в отношении вакцин, пишет ТАСС.

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