Португальцы не собираются отказываться от автомобилей

Во время пандемии резко возрос спрос на велосипеды, мотоциклы и скутеры, но португальцы больше отдают предпочтение автомобилям. Общественный транспорт жители считают небезопасным, вследствие чего не планируют в следующие пять лет отказываться от личного авто.

Наиболее опасным видом транспорта стал автобус, за ним следует метро и поезд. Слишком близкое расположение людей повышает риск заразиться коронавирусом и распространить болезнь среди близких. По этой причине большинство португальцев избегают поездок на общественном транспорте: 83% пассажиров признаются, что прекратили полностью или стали меньше путешествовать на автобусе. Чаще всего противниками многолюдного транспорта выступают молодые португальцы в возрасте от 18 до 34 лет.

Вот почему автомобиль остается и будет оставаться самым популярным способом передвижения. После машины идут велосипед, мотоцикл и мотороллер. До пандемии эти транспортные средства использовались редко: их количество варьировалось от 0.9% до 6.5%. За месяцы пандемии процент людей, которые приобрели себе двухколесных транспорт, увеличился от 25% до 50%.