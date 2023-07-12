Португальцы охотно записываются на курсы по обучению молодежи

Из них 188 100 (75%) посещали курсы, предназначенные для молодых людей в возрасте до 24 лет.

В период с 2021 по 2022 год число зачисленных на курсы по обучению молодежи увеличилось на 40%.

Всего в прошлом году на курсы по обучению и повышению квалификации было зачислено 250,9 тыс. человек, из которых 188,1 тыс., что составляет 75%, посещали курсы, ориентированные на молодежь.

Такие данные предоставляет отчет Интегрированной системы информации и управления предложениями в области образования и обучения (SIGO), подготовленный Центром трудовых отношений (CRL).

Что касается мер поддержки занятости, продвигаемых IEFP, в отчете отмечается, что ими было охвачено около 105 600 человек.

Следует также отметить, что в последние годы молодежь активнее пользуется мерами поддержки занятости, проявляя все больше интереса к своей карьере.