Португальцы опасаются людных мест и отказываются от праздников

Пятница, 31 Июль 2020 Португалия

Португальцы опасаются людных мест и отказываются от праздников

Опрос показал, как пандемия повлияла на настроение и планы жителей.

Ассоциация по защите прав потребителей с 16 по 20 июля провела опрос 1006 португальцев в возрасте от 18 до 74 лет. Несмотря на возобновление работы служб, организаций и развлекательных заведений, люди боятся возвращаться к привычной жизни.

Свыше 75% опрошенных признались, что стараются избегать общественных мест из-за страха заразиться коронавирусом. Многие перестали посещать рестораны и торговые центры, пользоваться транспортом. Половина заявила, что отменила празднование важных событий, а запланированные на 2020 год проекты отложила на неопределенное будущее.

Запланированную медицинскую помощь, осмотры и консультации отложили 7 из 10 опрошенных. Боязнь медицинских учреждений может сыграть негативную роль со здоровьем португальцев.

Исследование показало, что люди отдают предпочтение основным услугам и товарам, чаще всего посещают супермаркеты. А вот спортивные центры, магазины и культурные мероприятия продолжают вызывать недоверие, несмотря на принятые меры по обеспечению безопасности населения.

Страх перед коронавирусом заставил три четверти жителей ходить пешком или пересаживаться на личный транспорт: автомобили, мотоциклы и велосипеды. То же касается поездов, самолетов и рейсовых автобусов. Только 20% опрошенных готовы провести отпуск за пределами страны, остальные не уверены в безопасности зарубежных гостиниц. 48% готовы в этом году отдохнуть на территории Португалии.

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