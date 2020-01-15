Португальцы открыли оптимальную формулу похудения

Образ жизни среднестатистического европейца не способствует поддержанию нормального веса, что приводит к развитию серьезных заболеваний, включая диабет. Португальские исследователи занялись поиском формулы похудения не ради забавы, а чтобы реально помочь людям решить проблемы. Терапевты уже давно бьют тревогу, ведь эпизодические усилия по сбросу килограммов вызывают нешуточные расстройства здоровья — нервозность, депрессию, гастрит, диарею, запоры, желчнокаменную болезнь, хрупкость костей, пишет ТАСС.

Заветная формула была выведена после изучения распорядка дня и пищевого поведения 388 волонтеров, успешно полегчавших на 18 и больше кг.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ХУДЕТЬ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ОРГАНИЗМА: