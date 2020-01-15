Португальцы открыли оптимальную формулу похудения
Ученые из Португалии заявили, что знают оптимальный способ избавления от лишних килограммов — быстро, безопасно, с гарантией.
Образ жизни среднестатистического европейца не способствует поддержанию нормального веса, что приводит к развитию серьезных заболеваний, включая диабет. Португальские исследователи занялись поиском формулы похудения не ради забавы, а чтобы реально помочь людям решить проблемы. Терапевты уже давно бьют тревогу, ведь эпизодические усилия по сбросу килограммов вызывают нешуточные расстройства здоровья — нервозность, депрессию, гастрит, диарею, запоры, желчнокаменную болезнь, хрупкость костей, пишет ТАСС.
Заветная формула была выведена после изучения распорядка дня и пищевого поведения 388 волонтеров, успешно полегчавших на 18 и больше кг.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ХУДЕТЬ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ОРГАНИЗМА:
- ежедневно употреблять примерно 2 тыс. калорий — если их будет меньше, то инициируется обратная реакция накопления запасов;
- оптимизировать соотношение жиров, углеводов и белков — эти данные есть в открытом доступе;
- не пренебрегать протеинами, чтобы мышцы получали достаточно материала;
- выполнять физические упражнения — не менее 2,5 часов занятий в неделю в общей сложности.