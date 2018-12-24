Португальцы отпразднуют Рождество и Новый год дома

Данная информация содержится в опубликованном на этой неделе докладе Института туризма (IPDT), который был составлен в сотрудничестве с туроператором Soltrópico.

В отчете, основанном на опросе 408 человек, проведенном по репрезентативной выборке, сделан вывод, что «по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным IPDT за тот же период 2017 года, стоит отметить, что намерение отправиться в отпуск за границу у португальцев меньше, чем в прошлом году.

Эта тенденция в этом году связана с сокращением средних расходов на путешествия и размещение». Традиционно, Португальцы больше всего путешествуют по миру именно в данное время года, однако большинство в этом году все-таки останется в Португалии (74%).

«Средний срок пребывания в отеле путешествующими португальцами составит около 3,5 ночи, по оценкам экспертов IPDT, при этом каждый португальский турист тратит в среднем почти 200 евро на предстоящие рождественские / новогодние каникулы", - отмечается в докладе.

Сбор данных для отчета проходил в период с 25 ноября по 5 декабря 2018 года посредством онлайн-опроса.