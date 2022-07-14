Португальцы переработали больше упаковки в первом полугодии

Четверг, 14 Июль 2022 Португалия Португалия

Португальцы переработали больше упаковки в первом полугодии

Данные Sociedade Ponto Verde показывают, что большая часть - стекло.

Португальцы переработали на 6% больше упаковки в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в заявлении Sociedade Ponto Verde.

Данные Sociedade Ponto Verde показывают, что переработка упаковки продолжает расти и что португальцы перерабатывают больше стекла.

«В первом полугодии 2022 года на переработку было отправлено 214 511 тонн упаковки из селективного сбора зеленых, синих и желтых пунктов сбора, которые обслуживают португальцев», - говорится в сообщении.

Цифры Sociedade Ponto Verde о производительности Интегрированной системы управления отходами упаковки (SIGRE) показывают, что переработаны 100 119 тонн стекла (+9%), 832 тонны алюминия (+16%) и 38 769 тонн пластика (+4 %).

В заявлении подчеркивается, что за последние два года тенденция переработки стекла усилилась. Этому способствует подписанное представителями сектора обязательство по достижению целей по переработке стекла к 2025 году.

Коэффициент вторичной переработки стекла в Португалии оценивается в 56%, а к 2025 году планируется достичь 75%.

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