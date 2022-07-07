Португальцы почти 38 лет своей жизни работают

Средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни 15-летних в Европейском союзе (ЕС) в прошлом году составила 36 лет.

С 2001 года это число постоянно растет, остановившись только в 2020 году из-за Covid-19: с 23 лет в 2002 году оно выросло до 35,9 в 2019 году, а затем до 35,6 в 2020 году.

Португалия входит в половину стран ЕС, где население трудоспособного возраста тратит на работу 37,6 года, что выше среднего показателя по Европе.

Разница между полами, хотя и стирается с годами, по-прежнему значительна: два года разделяют трудовую жизнь мужчин и женщин, сообщает Евростат.

Первое место на подиуме принадлежит Нидерландам (42,5 года), за ними следуют Швеция (42,3 года) и Дания (40,3 года). Это единственные страны ЕС, средний ожидаемый срок службы которых превышает 40 лет.

Напротив, самые короткие сроки были зарегистрированы в Румынии (31,3 года), Италии (31,6 года) и Греции (32,9 года).