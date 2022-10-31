Португальцы почувствовали вкус к путешествиям

Португальцы выезжали за границу на 592,8% больше во втором квартале года и достигли показателя 774,2 тыс. поездок.

Вояжи для «отдыха или отпуска» составляют 47,6% от общего числа 5,5 млн поездок, сообщает Национальный институт статистики (INE).

Таким образом, большинство поездок было совершено на территории страны (85,9%), достигнув 4,7 миллиона, что представляет собой увеличение на 34,9%, но снижение на 0,9% по сравнению с 2019 годом.

В месячном исчислении количество поездок увеличивалось в каждом месяце второго квартала, с увеличением на 102,8% в апреле, 35,9% в мае и 31,1% в июне.

На втором месте после «отдыха или отпуска» идет причина «посещение семьи или друзей», что соответствовало 2,1 млн поездок, или 38% от общего числа.

Что касается организации поездок, интернет использовался в 26,9% случаев, «при этом это средство было опцией в 71,9% поездок за границу», уточняет INE, при этом вес достигал 19,5% в поездках по территории страны.

Во втором квартале года каждая поездка длилась в среднем 3,42 ночи по сравнению со средним показателем 3,57 ночи в 2021 году и 3,44 ночи в 2019 году. Среднее количество ночей в поездке было ниже в мае (2,81 ночи), в то время как самый высокий показатель был зарегистрирован в июне (4,07 ночи).