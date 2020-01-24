Португальцы подают заявки на получение ВНЖ в Великобритании

Об этом заявил на этой неделе представитель британского министерства внутренних дел.

В декабре 10 700 португальцев, в составе 139 500 других европейцев, подали заявки, в результате чего число европейцев, завершивших этот процесс, составило почти 2,6 миллиона.

Согласно отчету, до настоящего времени 58 процентов кандидатов получили статус постоянного жителя, а 41 процент - временный вид на жительство, и только шесть заявлений из почти трех миллионов были отклонены из-за отсутствия права на подачу документов, а именно - за совершение серьезных преступлений.

Статус постоянного жителя предоставляется тем, кто проживал в Великобритании в течение пяти лет подряд. По оценкам правительства Португалии, в Великобритании проживает около 400 000 португальцев.

Португалия остается страной с четвертым по величине числом граждан, участвующих в британской EU Settlement Scheme, после граждан Польши, Румынии и Италии.

Право подать заявление на проживание в соответствии с этой схемой истекает 31 декабря 2020 года, когда заканчивается переходный период, предусмотренный в соглашении, заключенном между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и ЕС в октябре прошлого года, пишет ТАСС.

Соглашение также дает европейцам, поселившимся в Великобритании до конца 2020 года, дополнительные шесть месяцев до 30 июня, чтобы заполнить заявку на получение вида на жительство. Те, кто не подает заявление вовремя, могут считаться нелегальными иммигрантами в Великобритании и подлежат депортации, хотя правительство заявило, что будет придерживаться «гибкого» и «разумного» отношения к ним.