Португальцы похимичили с запахом пота

Четверг, 09 Январь 2020 Португалия Португалия

Португальцы похимичили с запахом пота

Химики из Португалии нашли интересное решение для нейтрализации специфического потного аромата от людей в жаркую погоду, предложив особую обработку тканей.

В жаркую погоду многие страдают от запаха пота, и португальские химики решили исправить ситуацию.

Благодаря им даже в середине лета совсем необязательно будет мириться с неприятными ароматами или пользоваться тоннами дезодорантов, которые в больших дозах представляют опасность для здоровья, так как нарушают естественные процессы охлаждения тела.

Суть метода состоит с том, что в хлопковые волокна интегрируют специальные молекулы, которые в моменты, когда человек потеет, испаряются. Химики опытным путем отобрали флюиды лемонграсса, которые закрепляются на молекулах β-цитронеллола, пишет ТАСС.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)