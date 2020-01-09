Португальцы похимичили с запахом пота

В жаркую погоду многие страдают от запаха пота, и португальские химики решили исправить ситуацию.

Благодаря им даже в середине лета совсем необязательно будет мириться с неприятными ароматами или пользоваться тоннами дезодорантов, которые в больших дозах представляют опасность для здоровья, так как нарушают естественные процессы охлаждения тела.

Суть метода состоит с том, что в хлопковые волокна интегрируют специальные молекулы, которые в моменты, когда человек потеет, испаряются. Химики опытным путем отобрали флюиды лемонграсса, которые закрепляются на молекулах β-цитронеллола, пишет ТАСС.