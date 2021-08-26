Португальцы покупают больше книг

Пандемия и изоляция с закрытием книжных магазинов привели к падению доходов издательств в прошлом году.

Было продано 9,8 млн книг, что на 17,65% меньше, чем 11,9 млн книг, проданных в 2019 году.

Снижение сразу же отразилось на выручке: за один год она упала со 154,3 млн евро до 128,7 млн.

Что же покупают португальцы? Художественная литература с показателем 23,4%, продолжает лидировать среди национальных читателей, за ней следуют художественная литература для детей и молодежи (21,2%) и научно-техническая литература для детей и молодежи (13,9%).

Практическая жизнь, досуг и новости занимают 10,1%; а словари, языки и поддержка школы (7,1%) замыкают пятерку наиболее популярных категорий продаж.