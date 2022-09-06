Португальцы получат компенсации от правительства

Правительство представило программу поддержки семей в борьбе с инфляцией, пакет которой оценивается в 2,4 миллиарда евро. Правительство подчеркивает, что из этой суммы 1 800 миллионов евро соответствуют возврату доходов, а ожидание половинной пенсии в октябре выливается в один миллиард евро.

Посмотрите, сколько стоит каждый пункт программы.

Исключительная поддержка доходов, которая включает выплаченный в октябре чек на 125 евро для непенсионеров с валовым доходом до 2700 евро в месяц, имеет приблизительную стоимость 730 миллионов евро.

Исключительная помощь детям и молодежи, выплачиваемая в виде надбавки в размере 50 евро на каждого иждивенца в возрасте до 24 лет, имеет стоимость 110 миллионов евро.

Надбавка для пенсионеров, которая соответствует полупансиону (и значение которой затем будет удалено из обновления в 2023 году), охватит 2,7 миллиона человек и будет стоить один миллиард евро.

Переходя к жилищному сектору, правительство также решило ограничить корректировку арендной платы уровнем инфляции в 2%, что будет сопровождаться полной компенсацией арендодателям нескорректированной суммы. Стоимость составит 45 миллионов евро.

Что касается транспорта, было принято решение заморозить стоимость городских проездных билетов, что составляет 66 миллионов.

Что касается топлива, то продление мер до конца года обойдется в 537 млн ​​евро, из которых 342 млн приходится на снижение ИПН в эквиваленте НДС до 13% (вместо 23%).

Наконец, с точки зрения энергетических мер снижение НДС на электроэнергию с 13% до 6% (применительно к потребителям мощностью менее 6,9 кВА) обойдется в 90 миллионов евро в год.

Министр финансов подчеркнул масштабность этой программы, указав, что она соответствует процентному пункту ВВП.