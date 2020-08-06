Португальцы получат компенсацию за переработанные бутылки

Новаторский проект REAP, разработанный на национальном уровне, предлагает студентам и преподавателям Университета Авейру (UA) небольшие компенсации за сдачу бутылок на переработку.

REAP предусматривает переработку и возвращение денег за алюминиевые и ПЭТ (полиэтилентерефталатные) упаковки. Бюджет проекта составляет 842 тыс. евро.

«Цель заключается в том, чтобы приобрести оборудование, позволяющее превратить ПЭТ-упаковки в подходящее сырье для исследовательских проектов в области 3D-печати с использованием новых материалов, производства новых продуктов (упаковки) и оценки их качества, а также поддержки вторичного сырьевого рынка и продвижения идеи переработки среди португальцев», – говорит UA.

Проект имеет «сильную» социальную идею. Предполагается, что финансовые взносы от собранного сырья будут направлены на организацию социальных мероприятий и оказание поддержки студентам, которые нуждаются в материальной помощи.

Реализовать REAP поможет норвежский партнер университета – Infinitum, а также власти муниципалитета, в котором расположен UA.