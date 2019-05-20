Португальцы получают больше всех спама
Португалия занимает второе место в мире по количеству направляемого пользователям компьютеров спама и случаям фишинга.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного специалистами "Лаборатории Касперского". По данным этой компании, только бразильцы подвержены больше кибератакам данного рода, нежели португальцы.
Сообщается, что 22% португальских интернет-пользователей стали жертвами спама и фишинга, пишет ТАСС.
Чаще всего злоумышленники используют отправление спама с вводящих в заблуждение адресов электронной почты для получения частной информации от граждан и данных их банковских карт.