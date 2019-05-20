Португальцы получают больше всех спама

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного специалистами "Лаборатории Касперского". По данным этой компании, только бразильцы подвержены больше кибератакам данного рода, нежели португальцы.

Сообщается, что 22% португальских интернет-пользователей стали жертвами спама и фишинга, пишет ТАСС.

Чаще всего злоумышленники используют отправление спама с вводящих в заблуждение адресов электронной почты для получения частной информации от граждан и данных их банковских карт.