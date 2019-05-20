Португальцы получают больше всех спама

Понедельник, 20 Май 2019 Португалия Португалия

Португальцы получают больше всех спама

Португалия занимает второе место в мире по количеству направляемого пользователям компьютеров спама и случаям фишинга.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного специалистами "Лаборатории Касперского". По данным этой компании, только бразильцы подвержены больше кибератакам данного рода, нежели португальцы. 

Сообщается, что 22% португальских интернет-пользователей стали жертвами спама и фишинга, пишет ТАСС.

Чаще всего злоумышленники используют отправление спама с вводящих в заблуждение адресов электронной почты для получения частной информации от граждан и данных их банковских карт.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья