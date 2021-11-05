Португальцы потратили» 10,1 млрд ГБ «интернета» в год пандемии

Пятница, 05 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португальцы потратили» 10,1 млрд ГБ «интернета» в год пандемии

Трафик доступа в Интернет резко вырос в 2020 году - более чем на 60%, сообщает ​​INE.

В связи с тем, что миллионы португальцев оказались закрыты дома, а компании вынуждены были использовать удаленную работу, когда это возможно, в широкополосных интернет-сетях наблюдается беспрецедентный рост объема информации.

Это влияние также привело к увеличению числа подключений к Интернету в стране на 4,9% - до 4,16 миллиона , причем больше всего вырос доступ по оптоволоконному кабелю.

Предварительные данные также показывают, что оборот телекоммуникационных компаний вырос на 11,9% по сравнению с 2019 годом (до 6,2 млрд евро).

Это связано с тем, что, помимо увеличения интернет-трафика и количества посещений, португальцы дольше говорили по мобильным телефонам (но меньше звонили по мобильной сети), а также смотрели больше телевидения: число подписчиков платного телевидения выросло на 4%, достигнув 4,2 млн подписок.

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