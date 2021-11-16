Португальцы потратили 7,4 млрд на онлайн-покупки в год пандемии

Рост составляет 25,5% по сравнению с 2019 годом, говорится в исследовании, проведенном для CTT.

В целом португальцы потратили 4,4 млрд евро на покупку товаров через Интернет в 2020 году. Стоимость рынка также быстро росла до появления Covid-19, но ограничения ускорили его более чем на 26 процентных пунктов до примечательных 46%.

Речь идет о годовом отчете по электронной коммерции, подготовленном для CTT. Группа компаний CTT считает сегмент экспресс-доставки и посылок своим билетом в будущее, учитывая резкое падение объемов традиционной почты, вызванное оцифровкой коммуникаций.

«Почта теряет обороты очень быстро, и этой осенью пандемия ускорила процесс. Но у нас есть зона роста - Expresso e Parcels, эта зона логистики последней мили», - отметил Жоау Бенту, исполнительный президент CTT, на мероприятии в Лиссабоне.

Это расширение рынка электронной коммерции товаров для конечного потребителя привело к тому, что 4,41 миллиона взрослых португальцев совершили по крайней мере одну онлайн-покупку в течение 2020 года. По оценкам CTT, к 2021 году это число увеличится до 4,6 миллиона человек, при этом рост рыночной стоимости все еще превышает 20%.