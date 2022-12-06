Португальцы потратили меньше в «черную пятницу»

«В этом году все показатели были превзойдены, как в плане продаж, так и в плане достатка», даже по отношению к 2019 году, предшествующему пандемии, утверждает Associação Portuguesa de Centros Comerciales (APCC).

Продажи в физических магазинах в торговых центрах «выросли на 12% по сравнению с продажами в 2021 году», добавляет ассоциация, которая имеет в виду именно период «черных выходных» (выходные, начавшиеся в настоящую черную пятницу 25 ноября и закончившиеся в понедельник).

Однако главное место занимают онлайн-продажи, где португальцы потратили более пятой части суммы (22%), превысив показатель 18%, зафиксированный в 2021 году, говорится в отчете SIBS Analytics.

Скидки действовали в течение всего месяца, но именно 25 и 26 ноября было зарегистрировано больше продаж, поясняется в отчете национальной сети по приему национальных и иностранных карт Reduniq, бренд Unicre.

Согласно данным, в этом году биллинг по картам увеличился по сравнению с предыдущим годом (11%). Однако средняя стоимость покупок снизилась с 42,7 евро (в 2021 году) до 40,4 евро (в 2022 году), добавляет SIBS.