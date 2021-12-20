Португальцы потратят на рождественские подарки 398 евро

В это Рождество португальцы потратят большую часть семейного бюджета на покупку подарков. В среднем, семьи планируют потратить 398 евро, что отражает увеличение на 6,5% по сравнению с прошлым годом (374 евро), заключили исследование по IPAM.

По словам Мафалды Феррейры, профессора IPAM и координатора этого исследования, результаты указывают на более оптимистичный климат в отношении потребления: средняя сумма, которую можно потратить на рождественские покупки в этом году, является второй по величине с начала этого исследования в 2009 году.

29% респондентов будут делать покупки исключительно в Интернете по сравнению с 30% в прошлом году. 19% респондентов выбирают торговые центры, а 12% - высокие стрит-ритейлы.

Тип подарка зависит от возрастной группы. Для детей до 12 лет предпочтительными подарками будут игрушки (47%), затем одежда и обувь (22%) и книги (6%). Для подростков (от 12 до 18 лет) одежда / обувь (29%), электронные игры (17%) и аксессуары (12%) находятся на первом месте.

Для взрослых наиболее предпочтительными вариантами рождественских подарков являются одежда / обувь (29%), затем идут аксессуары (23%) и книги (17%).

Более половины респондентов (59%) делают покупки в течение декабря, и те, кто покупает заранее, делают это, чтобы не скучать людям и обеспечить своевременную доставку товаров, приобретенных в Интернете.