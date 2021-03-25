Португальцы предпочитают пакет льгот повышению зарплаты

В исследовании, проведенном стартапом Cobee, подчеркивается готовность 69% португальцев получить пакет пособий, который адекватно и гибко покрывает их потребности.

В настоящее время здоровье является наиболее ценным бонусом, с этим согласны 9 из 10 португальцев. Cobee считает «жизненно важным, чтобы сотрудники могли рассчитывать на помощь своих компаний - и мы говорим не только о физическом, но и о психическом здоровье».

Страхование жизни и пенсии - это, соответственно, вторая и третья по значимости льгота для сотрудников и одна из основных тенденций 2021 года, гарантирующих лучшее будущее.

Интересно, что 69% португальцев предпочли индивидуальный пакет льгот вместо более высокой заработной платы. Авторы исследования взяли в качестве примера льготный пакет стоимостью 1607 евро, включающий посещение спортзала, медицинскую страховку, онлайн-консультации психолога и даже подписку на Netflix, при зарплате в 50 000 евро в год. Не зная стоимости представленного им пакета льгот, 69% респондентов выбрали этот вариант вместо зарплаты в 52 000 евро в год.

Другой вывод показывает, что 7 из 10 португальцев говорят, что наличие плана льгот делает их более мотивированными на работе. «Это может стать важным шагом вперед для компаний, которые своевременно осознают эту реальность и, таким образом, смогут использовать льготные планы в качестве важного инструмента для привлечения и удержания лучших талантов, что сегодня является фактором успеха», - отмечают исследователи.