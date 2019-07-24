Португальцы преподчитают отелям апартаменты

Жители Португалии во время путешествий заметно чаще селятся в апартаментах, предпочитая гостиницам съемные квартиры. Последние результаты опроса показали, что апартаменты бронируют 61% отдыхающих. Данные предоставляет издание Barómetro das Férias da Europ Assistance.



Больше половины португальцев, отправляясь на отдых, предпочитают пляжный отдых (61%) отдыху в черте города (34%). При выборе места отдыха португальцы чаще всего руководствуются ценами. Об этом заявили 69% опрошенных. Этот показатель выше, чем в среднем по Европе (53%). Кроме этого, большая часть португальцев (59%) заявили, что если в семье есть дети, то ездить на отдых нужно вместе с ними.