Португальцы преподчитают отелям апартаменты

Среда, 24 Июль 2019 Португалия Португалия

Португальцы преподчитают отелям апартаменты

Данные предоставляет издание Barómetro das Férias da Europ Assistance.

Жители Португалии во время путешествий заметно чаще селятся в апартаментах, предпочитая гостиницам съемные квартиры. Последние результаты опроса показали, что апартаменты бронируют 61% отдыхающих. Данные предоставляет издание Barómetro das Férias da Europ Assistance.

Больше половины португальцев, отправляясь на отдых, предпочитают пляжный отдых (61%) отдыху в черте города (34%). При выборе места отдыха португальцы чаще всего руководствуются ценами. Об этом заявили 69% опрошенных. Этот показатель выше, чем в среднем по Европе (53%). Кроме этого, большая часть португальцев (59%) заявили, что если в семье есть дети, то ездить на отдых нужно вместе с ними.

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