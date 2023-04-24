Португальцы продолжают читать и покупать книги

Понедельник, 24 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португальцы продолжают читать и покупать книги

Начало года принесло хорошие новости для книжного сектора в виде 16-процентного роста доходов и продаж книг на 175 млн евро.

До марта было продано 2,8 миллиона работ, что принесло доход в размере 39,3 миллиона евро, что на 13% больше по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, свидетельствуют данные GFK.

В общей сложности 2,8 миллиона книг ушли из книжных магазинов и гипермаркетов в дома читателей.

На книжные магазины приходится основная часть продаж - 2 млн проданных единиц и выручка в размере 31,5 млн евро.

Литература (24%), детская/юношеская художественная литература (22%) и детская/юношеская документальная литература (12%) были самыми продаваемыми категориями в прошлом году.

Когда дело доходит до онлайн-продаж, в них преобладает художественная литература.

Согласно исследованию GFK для онлайн-платформы по перепродаже книг Wallapop, 92% людей, которые начали продавать онлайн букинистику, сообщили, что литература и книги с рассказами были лидерами продаж (57%).

Далее следуют старые книги (43%), книги для детей и юношества (40%), практическая и справочная литература (35%).

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