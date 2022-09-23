Португальцы просят уточнить стоимость их жилья

По состоянию на 1 августа подано 15 626 заявок на переоценку городских зданий. Причина в том, что стоимость налоговых активов (VPT) устарела.

Стоимость налоговых активов (VPT) рассчитывается путем оценки имущества на основе общей площади здания, местоположения имущества, качества и возраста дома, а также стоимости строительства.

Каждые три года налоговая служба автоматически обновляет данные, но применяет только 75% коэффициентов девальвации валюты к первоначально рассчитанному значению, вместо того, чтобы учитывать все параметры.

Корректируя VPT с учетом инфляции, домовладельцы в конечном итоге получают увеличение IMI каждые три года.

Согласно статистике Налогового управления (AT), в этом году VPT увеличился на 1,05% до 453 млрд евро по сравнению с 449,23 млрд евро в предыдущем году.

Оценки, запрошенные с 1 января 2022 года, уже учитывают стоимость 640 евро за квадратный метр. Другими словами, 521 евро стоимости строительства - сумма, определенная указом, опубликованным исполнительной властью, - к которой добавляется 25%, соответствующая стоимости земли (128 евро).

Поэтому всегда рекомендуется, несмотря на то, что запрос на переоценку может быть сделан через три года после последнего анализа, предварительно провести моделирование, потому что сочетание различных факторов может привести к увеличению, а не к снижению VPT.

Запрос на новую оценку является бесплатным и осуществляется с использованием модели IMI 1, которую можно подать через Финансовый портал (где есть симулятор) или доставить в налоговую инспекцию.