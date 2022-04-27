Португальцы путешествуют меньше, чем до пандемии

Среда, 27 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португальцы путешествуют меньше, чем до пандемии

В 2021 году португальцы совершили 17,5 млн поездок, то есть рост на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Национального статистического института (INE), это на 28,4% ниже, чем до пандемии.

Летние и рождественские месяцы были самыми загруженными. Только за август было совершено 3,57 млн ​​поездок. В июле было произведено 2,37 млн, а в декабре 2,06 млн.

Из всех поездок, совершенных португальцами в 2021 году, большинство было по национальной территории. Тем не менее, INE указывает, что «поездки за границу выросли на 48,8%» по сравнению с 2020 годом, а внутренние поездки увеличились на 20,2%.

В прошлом году большинство поездок было совершено по причинам «отдых, отдых или отпуск», в общей сложности 9,2 млн поездок (52,2% от общего числа), что представляет собой увеличение на 18,1% по сравнению с 2020 годом, но все еще на 23,9% ниже допандемического уровня.

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