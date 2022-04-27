Португальцы путешествуют меньше, чем до пандемии

Согласно данным Национального статистического института (INE), это на 28,4% ниже, чем до пандемии.

Летние и рождественские месяцы были самыми загруженными. Только за август было совершено 3,57 млн ​​поездок. В июле было произведено 2,37 млн, а в декабре 2,06 млн.

Из всех поездок, совершенных португальцами в 2021 году, большинство было по национальной территории. Тем не менее, INE указывает, что «поездки за границу выросли на 48,8%» по сравнению с 2020 годом, а внутренние поездки увеличились на 20,2%.

В прошлом году большинство поездок было совершено по причинам «отдых, отдых или отпуск», в общей сложности 9,2 млн поездок (52,2% от общего числа), что представляет собой увеличение на 18,1% по сравнению с 2020 годом, но все еще на 23,9% ниже допандемического уровня.