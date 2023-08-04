Португальцы пьют больше вина

Исследование Bounce проанализировало такие факторы, как общее количество литров, потребляемых каждой страной, а также сколько литров в среднем потребляет человек, чтобы выявить 10 стран с самым высоким потреблением вина в мире.

Португалия потребляет 600 миллионов литров вина в год, что меньше, чем такие страны, как Франция и Италия в целом, но больше всего, если измерять на человека - 58 литров.

Вино является неотъемлемой частью португальской культуры, с многовековой историей виноделия, насчитывающей тысячи лет, что делает Португалию ведущим потребителем вина в мире.

Италия известна как родина некоторых из самых знаменитых вин в мире, с тысячелетней историей виноделия, восходящей к древним цивилизациям.

В стране самое большое производство вина, и, возможно, неудивительно, что потребляется 39 литров на человека, что ставит Италию на второе место.

На третьем месте Франция, еще одна страна, известная своим виноделием и считающаяся одной из самых влиятельных и престижных винодельческих стран мира.

Французские вина всегда считались одними из лучших, поэтому, естественно, этим воспользовались, выпив 37 литров вина на человека, что поставило Францию ​​​​на 3 место.