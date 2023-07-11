Португальцы работают меньше часов, чем до пандемии

Хотя португальцы работают на 64 часа в год больше, чем в среднем граждане Европейского Союза, в настоящее время они работают на 4% меньше часов, чем до пандемии.

Такие данные опубликованы 11 июля Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно данным из отчета «OECD Employment Outlook 2023», количество отработанных часов на одного работника в среднем сократилось чуть менее чем на 1% между четвертым кварталом 2019 года и первым кварталом этого года.

«В Латвии, Новой Зеландии, Словении и Польше они выросли более чем на 2%, а в Ирландии, Словакии, Португалии, Австрии и Корее снизились более чем на 4%», - говорится в отчете.

Данные, опубликованные ОЭСР, показывают, что в большинстве стран количество отработанных часов на одного работника в настоящее время немного ниже допандемического уровня.

ОЭСР также подчеркивает, что в четвертом квартале прошлого года количество отработанных часов на одного работника, которое было ниже докризисного уровня, составляло менее 2% в 22 из 30 стран, по которым имеются последние данные.

«Сохранение меньшего количества рабочих часов в условиях жесткого рынка труда поднимает вопрос о том, мог ли кризис Covid -19 привести к некоторым структурным изменениям, например, в предпочтениях рабочих в отношении баланса между работой и семейной жизнью», - говорится в сообщении ОЭСР.