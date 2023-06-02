Португальцы рассчитывают прожить больше 80 лет

Пятница, 02 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португальцы рассчитывают прожить больше 80 лет

Ожидаемая продолжительность жизни в Португалии составляет 80,96 года при рождении и 19,61 года после 65 лет.

В период 2020-2022 годов ожидаемая продолжительность жизни при рождении оценивается в 80,96 года: 78,05 года для мужчин и 83,52 года для женщин, согласно данным, опубликованным INE.

Показатель по сравнению с предыдущими тремя годами увеличится на 0,01 года для мужчин и уменьшится на 0,01 года для женщин в результате увеличения числа смертей во время пандемии Covid-19».

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет в период 2020-2022 годов оценивалась в 19,61 года для всего населения.

В возрасте 65 лет мужчины могут рассчитывать прожить 17,76 лет, а женщины - 20,98 лет, рапортует INE.

Это соответствует небольшому снижению (-0,01 года) для мужчин и отсутствию изменений в ожидаемой продолжительности жизни в 65 лет у женщин по сравнению с 2019-2021 годами.

За последние десять лет ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет увеличилась на 9,7 месяца для мужчин и на 8,5 месяца для женщин.

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