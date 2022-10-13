Португальцы растут больше, чем их родители

Четверг, 13 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португальцы растут больше, чем их родители

Женщины выросли на 1,46 см больше, чем матери, а мужчины - на три сантиметра выше, чем отцы.

Взрослые, родившиеся в 1990 годах, в среднем выше своих родителей, и наибольший рост был зафиксирован в семьях с неблагоприятным социально-экономическим положением, заключают аналитики.

Согласно исследованиям Института общественного здравоохранения Университета Порту (ISPUP), женщины выросли на 1,46 сантиметра выше, чем матери, а мужчины - на три сантиметра больше, чем отцы.

Это первое исследование, проведенное на сегодняшний день в Португалии для оценки различий между поколениями, описывающее различия между мужчинами и женщинами отдельно, а также их связь с социально-экономическими факторами.

Социально-экономические факторы, такие как образование и род занятий, влияют, среди прочего, на поведение и действия родителей в отношении питания, привычек курения и доступа к медицинскому обслуживанию.

«Этот контекст может ограничить максимальный рост их детей, обусловливая их генетический потенциал», - говорится в исследовании.

Такие факторы, как доступ к более качественному питанию, лучшее здравоохранение и снижение подверженности инфекционным заболеваниям благодаря улучшению санитарно-гигиенических условий, оказали влияние на подрастающее поколение.

Таким образом, рост является «индикатором здоровья населения и маркером социально-экономического неравенства».

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