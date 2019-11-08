Португальцы – самые большие любители вина в мире

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португальцы – самые большие любители вина в мире

Исследование опубликовано шотландским изданием The Scottish Sun.

Шотландское издание The Scottish Sun опубликовало исследование о потреблении вина жителями разных стран мира и составило рейтинг мест, где изысканный спиртной напиток потребляют охотнее всего. Как оказалось, в списке с большим отрывом лидирует Португалия. Согласно исследованию, ежегодно в стране выпивают 550 млн литров вина, то есть около 71,5 бутылок на каждого жителя страны в год.

На втором месте оказалась Франция. Страна производит почти треть мирового экспорта вина, однако, этот спиртной напиток тут потребляют меньше. На одного жителя страны приходится 54,6 бутылки в год. Третье место заняла Италия с показателем 50,4 бутылки в год на каждого жителя страны.
Также в первую десятку входят такие страны как Швейцария (43,4), Австрия (36,5), Бельгия (34,6), Австралия (33,5), Венгрия (33,1), Германия (32,3) и Румыния (30,8).

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