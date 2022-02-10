Португальцы счастливее, чем до пандемии

Об этом сообщает исследование, проведенное Observatorio da Sociedade Portuguesa из Католического университета в Лиссабоне, в котором, среди прочего, рассматривались уровни счастья и удовлетворенности португальцев.

Из тысячи респондентов подавляющее большинство сказали, что за два года жизни в разгар пандемии они были счастливы или очень счастливы (80%), а также удовлетворены или очень довольны (79,1%) своим состоянием жизни.

По сравнению с началом пандемии в марте 2020 года процент счастливых людей увеличился на девять процентных пунктов, и настолько же уменьшилось число тех, кто сказал, что они несчастны.

«Налицо явное восстановление, учитывая первое воздействие пандемии, и даже преодоление допандемических ценностей», - подчеркивается в отчете.

В дополнение к уровням счастья и удовлетворенности в исследовании также оценивалось восприятие здоровья португальцами, и большинство из них считают свое здоровье хорошим (37,9%), очень хорошим (32,3%) или даже отличным (10,2%) .

Наоборот, 19,7% считают его только справедливым и 2,7% - слабым .

Это отражается в восприятии качества жизни, которое около 60% респондентов классифицируют как хорошее или очень хорошее, а 5,8% оценивают его отрицательно, как плохое или очень плохое.