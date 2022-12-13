Португальцы сокращают расходы на Рождество

Вторник, 13 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португальцы сокращают расходы на Рождество

Около 40% потребителей потратят на рождественские подарки от 100 до 250 евро, согласно исследованию Consumer Choice.

«Большинство (39%) планируют потратить от 100 до 250 евро на подарки, а 29% - от 250 до 500. Только 9% планируют потратить более 500 евро, в то время как 23% предпочитают сократить расходы и потратить до 100 евро», - говорится в исследовании.

Что касается количества людей, которым они будут дарить подарки, 46% респондентов ответили от 5 до 10 человек, 27% - только до пяти человек, а 27% намерены подарить подарки более чем 10 людям.

Более половины (64%) хотят сохранить традицию совершать покупки в физических магазинах, однако 36% потребителей уже готовы совершать свои рождественские покупки в Интернете.

«В этом исследовании 71% потребителей сообщили, что они планируют покупать свои рождественские подарки заранее, и только 29% обычно покупают их импульсивно. Так, 45% указали, что у них есть привычка покупать подарки за несколько недель до Рождества, 36% покупают подарки на месяц вперед, а 8% покупают только в канун Рождества. Интересно, что 7% покупают за несколько месяцев до Рождества, а 5% предпочитают покупать после Рождества, во время распродаж».

Что касается выбора подарков, исследование показало, что 35% отдают предпочтение товарам со скидками, 33% отдают предпочтение качеству продукции, 17% предпочитают подарки с большей оригинальностью, 10% озабочены покупкой экологически чистых подарков, а 6% отмечают, что бренд продукции превалирует в их выборе.

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