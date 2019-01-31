Португальцы совершают 7170 «моментальных переводов» в день

Четверг, 31 Январь 2019 Португалия Португалия

Португальцы совершают 7170 «моментальных переводов» в день

Всего было обработано около 750 тысяч трансакций.

Жители Португалии активно пользуются новой услугой «моментального перевода» (transferências imediatas), которая позволяет сделать перевод на счет другого португальского банка за считанные секунды. Всего португальцы за несколько месяцев совершили переводов на сумму около 648,5 млн евро. Такие данные приводит Банк Португалии (Banco de Portugal).

 «Услуга начала действовать 18 сентября 2018 года. За 3,5 месяца в Португалии в среднем выполнялось 7 170 операций в день», - говорится в официальном заявлении BP.

По данным экспертов, всего было обработано около 750 000 «моментальных переводов».

«Было отправлено около 3500 переводов в день на сумму 2,8 млн евро. В декабре 2018 года среднее количество ежедневных операций выросло до 9 800, а средняя сумма утроилась и составила 8,6 млн евро», - отмечается в сообщении.

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