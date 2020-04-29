Португальцы создали супер-маску

Защитная маска была разработана в сотрудничестве с Estamparia Adalberto, Citeve и университетами Лиссабона и Минью, маска MOx-Ad-Tech уже продается онлайн магазине MO, торговой марки Sonae Fashion.

Маски MOxAd-Tech имеют антимикробные характеристики. Также «доказанна эффективность против вирусов и бактерий». «Ее технология, получила международную аккредитацию», объявляет компания Sonae Fashion в заявлении.

Разработанные из «технического текстиля с несколькими различными слоями», маски являются «водонепроницаемыми и удобными», «облегчая их использование». Кроме того, маски обладают «высокой устойчивостью к мытью, поддерживая уровень уничтожения микроорганизмов, близкий к 100%, даже после 50 домашних стирок при 30ºC».

Каждая маска стоит 10 евро. Ее уже можно заказать в интернет-магазине марки MO (www.mo-online.com) с бесплатной доставкой. На этой неделе маска также уже будет продаваться в Well's и Continente.

Пока-что они доступны только в черном варианте, но в ближайшие недели предложение будет расширено не только с точки зрения ассортимента продукции, но магазинов, где их можно будет купить.